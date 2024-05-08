Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Окаро Уайт высказался об уровне жёсткости контакта в серии УНИКС — «Локомотив-Кубань»

Окаро Уайт высказался об уровне жёсткости контакта в серии УНИКС — «Локомотив-Кубань»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт высказался перед стартом второго матча полуфинала Единой лиги ВТБ о допущенной планке контакта в серии с УНИКСом.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2024, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жёсткие фолы Найта? Не думаю, что за мной объявлена охота. Я уважаю Маркоса и как человека, и как игрока, так что вряд ли. Мы все в этой серии выкладываемся по полной, играем жёстко, но точно не грязно.

Охота «Локо» за Димитриевичем? Всё это глупости. Я верю в бога и молюсь за здоровье игроков — и наших, и соперников — перед каждым матчем, чтобы обошлось без травм. Никто никому не пытается навредить, но да, все играют жёстко, потому что это борьба за выход в финал. Будет и контактная борьба, будут и фолы. Не знаю, от кого пошёл в СМИ такой слух, инициировал это УНИКС или кто ещё — но точно могу сказать, что всё это полная чушь.

Готовность ко второму матчу? Мы сделали выводы после первой игры, начало которой откровенно провели не так, как планировали. Мы обязаны сегодня побеждать. И мы, и соперник, все понимают, что будет тяжёлый матч, посмотрим, кто победит», — сказал Уайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Второй матч полуфинальной серии УНИКС — «Локомотив-Кубань» (1-0) состоится 8 мая. Начало в 19:00 мск.

Материалы по теме
Эксклюзив
Защитник «Локо» Миллер назвал причины поражения от УНИКСа в первом матче полуфинала
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android