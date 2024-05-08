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Карвел Андерсон высказался по поводу второго матча с УНИКСом

Карвел Андерсон высказался по поводу второго матча с УНИКСом
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Новичок «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон высказался по поводу предстоящего второго матча полуфинала Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

Второй матч полуфинальной серии УНИКС — «Локомотив-Кубань» (1-0) состоится сегодня, 8 мая. Начало — в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2024, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это баскетбол стадии плей‑офф, здесь все хотят воспользоваться шансом выйти в финал. А ещё баскетбол — это контактный вид спорта, в котором много борьбы. Здесь каждый отчаянно желает стать чемпионом Единой лиги ВТБ. Так что синяки и ссадины — неизбежная часть игры и ничего больше.

Каждая команда вносит коррективы в свою игру после проведённых матчей. Нам нужно добавить в том, что удалось, и изменить то, что не получилось. В общем, сделать всё для того, чтобы выйти и показать свой лучший баскетбол», — приводит слова Андерсона «Матч ТВ».

Ранее форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт высказался перед стартом второго матча полуфинала Единой лиги ВТБ о допущенной планке контакта в серии с УНИКСом.

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