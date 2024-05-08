Шеми Оджелей продлил контракт с «Валенсией»

Шеми Оджелей подписал новый контракт с «Валенсией». По достигнутому соглашению 29-летний форвард останется в испанской команде как минимум до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает издание Basket News.

Шеми Оджелей перешёл в «Валенсию» в прошлом году, до этого он играл за итальянский «Виртус Болонья». В этом сезоне в Евролиге в составе испанской команды он набирал в среднем за матч 13,3 очка и делал 4,4 подбора при 14,2 PIR (показатель эффективности).

Этот сезон Евролиги «Валенсия» завершила на 13-м месте, одержав 14 побед и потерпев 20 поражений. Отметим, что на данный момент у испанского клуба нет гарантированного места в турнире на следующий год, пока неизвестно, примет ли он участие в сезоне Евролиги-2024/2025.