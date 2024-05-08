Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баркли сделал выбор между двумя разыгрывающими — Айзеей Томасом и Стефеном Карри

Баркли сделал выбор между двумя разыгрывающими — Айзеей Томасом и Стефеном Карри
Аудио-версия:
Комментарии

Член зала Славы баскетбола и ведущий шоу Inside The NBA Чарльз Баркли заявил, что предпочитает члена Зала славы баскетбола и двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Айзею Томаса разыгрывающему и одному из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри.

«Если бы я был в игре, если бы мне пришлось выбирать… Знаете, я люблю Стефа Карри, и я знаю, что люди пойдут сейчас в Интернет, потому что у них нет реальной жизни. Так вот, если бы мне пришлось выбирать между Стефом Карри и Айзеей, я бы, наверное, выбрал Айзею», — сказал Баркли в эфире NBC Sports Bay Area.

Ранее игроки НБА высказались на тему, кто является величайшим баскетболистом всех времён. Стефен Карри в этом рейтинге расположился на четвёртом месте, уступив лишь Майклу Джордану, Леброну Джеймсу и Коби Брайанту.

Сейчас читают:
Игроки НБА сказали, какой баскетболист является величайшим всех времён

Стефен Карри исполняет данк во время предматчевой разминки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android