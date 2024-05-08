Леброн высказался о серии с «Денвером», отметив, что «Лейкерс» могли её выиграть

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о проигрыше его команды в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс».

«У нас было так много возможностей… Во второй игре на их площадке мы вели 20 очков… Пара игр там, пара игр тут… Мы вполне могли выиграть эту серию», — заявил Джеймс во время своего подкаста с Джей Джей Редиком.

«Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф через стадию плей-ин, но в первом раунде проиграл серию «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

После этого «озёрники» уволили Дарвина Хэма с поста главного тренера клуба. Хэм занимал свой пост с 3 июня 2022 года. Под его руководством «Лейкерс» одержали 90 побед и потерпели 74 поражения.

Леброн Джеймс посетил Гран-при Майами Формулы-1: