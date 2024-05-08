Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн высказался о серии с «Денвером», отметив, что «Лейкерс» могли её выиграть

Леброн высказался о серии с «Денвером», отметив, что «Лейкерс» могли её выиграть
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о проигрыше его команды в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс».

«У нас было так много возможностей… Во второй игре на их площадке мы вели 20 очков… Пара игр там, пара игр тут… Мы вполне могли выиграть эту серию», — заявил Джеймс во время своего подкаста с Джей Джей Редиком.

«Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф через стадию плей-ин, но в первом раунде проиграл серию «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

После этого «озёрники» уволили Дарвина Хэма с поста главного тренера клуба. Хэм занимал свой пост с 3 июня 2022 года. Под его руководством «Лейкерс» одержали 90 побед и потерпели 74 поражения.

Сейчас отвечают:
Опрос
Стоит ли завершать профессиональную карьеру Леброну Джеймсу в НБА?

Леброн Джеймс посетил Гран-при Майами Формулы-1:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android