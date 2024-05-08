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Скариоло останется на посту главного тренера сборной Испании

Скариоло останется на посту главного тренера сборной Испании
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Итальянский тренер Серджо Скариоло продлил свой контракт с Федерацией баскетбола Испании и продолжит тренировать сборную этой страны до 2028 года. Об этом заявила недавно переизбранная на пост президента федерации Элиза Агилар.

«Позже у нас будет время, чтобы официально представить его и определить цели нового олимпийского цикла, но уже точно, что Серджо остаётся с нами до 2028 года», — сказала Агилар.

Серджо Скариоло во второй раз возглавляет мужскую сборную Испании. В первый раз он занял этот пост в 2009 году и после двухлетнего перерыва вернулся на него в 2015 году.

На его счету уже 196 игр в качестве наставника сборной Испании. При нём команда выиграла четыре Евробаскета: 2009, 2011, 2015, 2022 и чемпионат мира — 2019, завоевала серебро Олимпиады-2012 и бронзу Олимпиады-2016.

В 2008-2010 годах Скариоло тренировал подмосковные «Химки».

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