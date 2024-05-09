Никола Иванович: не думаю, что Единую лигу ВТБ и Евролигу можно сравнивать

Черногорский баскетболист Никола Иванович, который провёл сезон-2023/2024 в московской «Руне», высказался о сравнениях Единой лиги ВТБ с Евролигой.

«Я уважаю мнение тренера [«Енисея» Йовицы] Арсича, который сказал, что лиги можно сравнивать. Но если честно, я так не думаю. Потому что в Евролиге ты не можешь расслабиться на площадке ни на минуту. Эти команды являются сильнейшими в Европе и находятся под давлением, все ждут от них побед.

Так что, думаю, на соревновательном уровне лиги нельзя сравнивать. Но Лига ВТБ очень качественная. Есть много легионеров, которые могут доставить проблем в любой игре.

Много российских игроков, с которыми у меня не было никакого опыта. Я впервые увидел, как играют парни из России, и тут есть очень много хороших молодых ребят», — сказал Иванович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью Николы Ивановича на «Чемпионате».