Никола Иванович: даже когда «Руна» играла хорошо, у меня были некоторые опасения

Черногорский защитник Никола Иванович, который в сезоне-2023/2024 выступал за московскую «Руну», объяснил, почему команде не удалось выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ в свой дебютный год.

«Даже когда мы играли хорошо, у меня были некоторые опасения. Конечно, все становятся лучше в ходе сезона. И мы действительно хорошо начали, как ты и сказала. Но под конец у нас был очень плохой отрезок — с середины января по середину февраля.

У нас были определённые проблемы, травмы, но я не буду оправдываться. Я правда верю, что у нас была хорошая команда. Но все мы несём индивидуальную ответственность за то, что не получилось.

Я не могу сказать, что это был неудачный сезон, но и успешным он не был. Когда ты дома 15 апреля — это замечательно. Но ты не можешь сказать, что сезон прошёл успешно», — сказал Иванович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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