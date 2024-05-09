Иванович: мне нравится молодёжь «Руны». Но они русские — иногда кажется, что им всё равно

Разыгрывающий Никола Иванович из Черногории, который стал самым результативным игроком «Руны» в сезоне-2023/2024, назвал лучших молодых игроков в Единой лиге ВТБ.

«Мне нравятся молодые парни, которые в этом сезоне играли в моей команде — Савин и Походяев. В первую очередь они отличные ребята. Но они русские, и этот русский менталитет — они очень спокойные и иногда кажется, что им всё равно (смеётся).

Но им на самом деле не всё равно. Думаю, у них обоих есть отличный потенциал. Даня может быть отличным двусторонним баскетболистом, ему просто нужно ещё немного развить своё тело, вырасти как игроку, набраться опыта.

Сезон вроде этого сильно ему поможет. Сава — выдающийся, талантливый шутер. Я также верю, что он сможет найти свою роль в любой команде. Потому что парней вроде него, с врождённым талантом к броску, не так просто найти. Думаю, с ними всё будет хорошо.

Если говорить о лиге в целом, в прошлом я также играл против Самсона Руженцева. Он был очень-очень молодой и выступал в «Меге», в Сербии. Прямо сейчас он является очень хорошим игроком, но может стать ещё лучше.

Также парни из МБА, из «Локо» — все они играют очень хорошо. Я не знаю, как обстоит ситуация с системой подготовки во всей России, но в «Локо» говорят, что делают упор на молодых игроков. Так что у всех есть хорошие шансы», — сказал Иванович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью Николы Ивановича на «Чемпионате».