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УНИКС — Локомотив-Кубань, результат матча 8 мая 2024, 84:71, второй матч 1/2 финала Единой лиги 2023/2024

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС во втором матче 1/2 финала Единой лиги
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Сегодня, 8 мая, в Казани состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались УНИКС и «Локомотив-Кубань». Игра закончилась со счётом 84:71 (12:22, 25:17, 15:15, 32:17) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2024, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
71 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Бако, Стуленков, Одиноков, Грин, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Барфорд, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Миллер, Андерсон, Емченко

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Первый матч УНИКС выиграл со счётом 78:75. Третья игра серии пройдёт 11 мая в Краснодаре. Отметим, что полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед.

Победитель Единой лиги ВТБ определится в финальной серии до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1). Она пройдёт с 26 мая по 11 июня. Действующим победителем соревнований является казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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