«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС во втором матче 1/2 финала Единой лиги

Сегодня, 8 мая, в Казани состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались УНИКС и «Локомотив-Кубань». Игра закончилась со счётом 84:71 (12:22, 25:17, 15:15, 32:17) в пользу гостей площадки.

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Первый матч УНИКС выиграл со счётом 78:75. Третья игра серии пройдёт 11 мая в Краснодаре. Отметим, что полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед.

Победитель Единой лиги ВТБ определится в финальной серии до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1). Она пройдёт с 26 мая по 11 июня. Действующим победителем соревнований является казанский УНИКС.