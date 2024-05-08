«Какого черта?» Леброн Джеймс — о Джамале Маррее

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выказался о разыгрывающем «Денвер Наггетс» Джамале Маррее, которому он противостоял в первом раунде плей-офф НБА сезона-2023/2024.

«У него было два решающих броска в серии. Один с отходом вправо, другой — с отходом влево. Итак, какого чёрта ты делаешь? И да, в последнем матче мы могли бы сыграть немного лучше в обороне. Но это уже другая история.

Все говорят о Джокере (Никола Йокич. – Прим. «Чемпионата»), но, я думаю, Джамал Маррей не получает заслуженного внимания. Люди зациклены на Джокере, считают, что всё делает Джокер, Джокер, Джокер. Как остановить Джокера? Когда дело доходит до решающего момента, да, Джокер будет много играть. Но домой тебя отправит этот негодяй Джамал. Маррей отправит тебя домой, и я стал его жертвой», — сказал Леброн Джеймс в подкасте Mind the Game Pod, который он ведёт вместе с Джей Джей Редиком.