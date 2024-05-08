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Монако — Фенербахче, результат матча 8 мая 2024, 79:80, пятый матч 1/4 финала Евролиги 2023/2024

«Фенербахче» в овертайме победил «Монако» в пятом матче 1/4 финала плей-офф Евролиги
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Сегодня, 8 мая, в Монако состоялся пятый матч четвертьфинала плей-офф Евролиги, в рамках которого встречались БК «Монако» и турецкий «Фенербахче». Игра закончилась со счётом 80:79 (13:15, 22:25, 21:15, 14:15, 10:9 ОТ) в пользу гостей площадки.

Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
08 мая 2024, среда. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
79 : 80
ОТ
Фенербахче
Стамбул, Турция
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Ник Калатес. Он набрал 14 очков, сделал шесть подборов и отдал четыре передачи. У «Монако» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Майк Джеймс, на счету которого 20 очков и три подбора.

В первом матче серии «Фенербахче» обыграл «Монако» со счётом 95:91 (ОТ), а во второй встрече «Монако» победил со счётом 93:88. Третий матч «Фенербахче» выиграл со счётом 89:78. Четвёртую встречу «Монако» выиграл 65:62.

«Фенербахче» выиграл серию 3-2 и вышел в «Финал четырёх» турнира.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

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