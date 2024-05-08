Велимир Перасович: мы всегда проигрываем «Локо», когда уступаем им в подборах

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал проигрыш своей команды во втором матче с «Локомотивом-Кубань» в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Локомотив-Кубань», сегодня они были лучше, особенно в концовке заключительной четверти. Они показали отличный баскетбол в ключевые моменты матча. Как всегда, мы проигрываем «Локо», когда они превосходят нас на подборах.

В первой половине у нас было большое преимущество, но соперники остались в игре из-за большого количества наших потерь при переходах. Гости набрали 21 очко в быстрых прорывах и с линии штрафных – они «убили» нас именно в этих компонентах. Во второй половине «Локомотив-Кубань» действовал лучше, забил несколько тяжёлых бросков и склонил игру на свою сторону. Счёт в серии стал 1-1. Я верю в свою команду, что у нас найдутся силы играть лучше», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.