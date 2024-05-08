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Александр Секулич: в первой четверти было дежавю — снова ошибки

Александр Секулич: в первой четверти было дежавю — снова ошибки
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий после выездной победы его команды во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«В первой четверти было ощущение дежавю — снова ошибки, снова не выполнялись установки, снова не забивали свои броски, что только добавляло уверенности сопернику. Они этим пользовались и конвертировали в набранные очки.

Как только команда поймала ритм в атаке и заработала защита, всё встало на свои места. Мы минимизировали подборы соперника в нападении, у нас стали залетать броски наших снайперов, игра уже и смотреться стала приятнее.

Нашим ребятам нужно отдать должное, они эту победу заслужили своей самоотдачей, своим напором — не теряли фокус ни на секунду. При этом нет оснований для празднования — ещё ничего не решено, мы только сравняли счёт в серии», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Третья игра серии пройдёт 11 мая в Краснодаре.

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