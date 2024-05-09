Иванович, который играл за «Руну», рассказал об интересе «Уралмаша» перед плей-офф

Разыгрывающий «Руны» Никола Иванович рассказал об интересе к нему нескольких клубов Единой лиги ВТБ перед стартом плей-офф. В нынешнем сезоне Иванович сыграл 34 матча, где в среднем набирал 14 очков и совершал 2,3 подбора за игру.

«После матча с МБА, который мы проиграли в начале апреля, две команды пригласили меня на плей-офф. Но я не был готов уезжать — хотел доиграть сезон в «Руне». Это был просто звонок. Из Перми и от «Уралмаша». Ничего официального, что-то вроде: «Вам интересно? Давайте попробуем поговорить».

Они позвонили моему агенту, а он сказал мне. Как я уже говорил, впервые в жизни у меня есть так много времени. Я не хотел давить на себя, не хотел убивать быка ради одного килограмма мяса, понимаете (смеётся).

Хотел поехать домой, немного побыть со своей семьёй, позаботиться о своём теле. Три с половиной месяца на подготовку — такого нет больше нигде», — рассказал Иванович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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