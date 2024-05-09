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Источник: баскетбольный «Спартак» может появиться в Единой лиге

Источник: баскетбольный «Спартак» может появиться в Единой лиге
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Московский «Спартак» может появиться в Единой лиге перед следующим сезоном, сообщает ТАСС. «Спартак» не будет создан с нуля — ведутся переговоры о смене названия одним из столичных клубов.

В переименовании заинтересованы МБА и «Руна». Руководители этих команд уже проводили встречи с представителями общества «Спартак». Ожидается, что ребрендинг сможет помочь привлечь новых фанатов и спонсоров.

Московский «Спартак» выступал в чемпионате России с 1993 по 2000 год. После вылета в низший дивизион клуб прекратил существование.

«Руна» была основана в 2017 году и дебютировала в текущем сезоне Единой лиги. Москвичи остановились в шаге от четвёртой строчки в группе «Б», позволявшей выйти в плей-ин. МБА существует с 2012 году и начала выступления в Единой лиге с прошлого сезона, где сумела пробиться в плей-офф.

Интервью с тренерами «Руны» и МБА:
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