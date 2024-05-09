Тренер «Уралмаша» Вергун: мне важнее мнение Паскуаля, чем болельщиков

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун рассказал, как справлялся с критикой болельщиков после работы в «Минске».

«Недавно у нас была встреча с болельщиками. Забавно, как сейчас они поделились на две группы: одни подходят и говорят «я не хейтил», а другие — «я хейтил, но теперь извиняюсь». Да без проблем! Я сказал болельщику: «Надеюсь, что для вас это хороший пример того, что вы не можете оценивать человека, не зная его, не изучив предмет».

А как я к этому относился? Для меня важнее мнение того же Паскуаля, который, по сути, и порекомендовал меня. Он говорил, что да, с «Минском» было непросто играть — организованная команда, в следующий раз нужно быть чуть повнимательнее, чтобы не допустить какой-то бэд дэй. Он это не просто там где-то ляпнул, а почувствовал, взял на себя мужество порекомендовать меня. Я ему за это признателен.

Жизненный опыт даёт понять, что ты не можешь фокусироваться и распыляться на мнение всех; ты должен абстрагироваться, дифференцировать — это важно, а это не важно. Я чувствую то же самое сейчас. Вот он что-то сказал — а кто он? Он чего-то добился? Он что-то знает? Насколько он разбирается? Насколько квалифицирован?» — сказал Вергун в интервью телеграм-каналу «Перехват».

Напомним, главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль порекомендовал Вергуна «Уралмашу» по ходу нынешнего сезона.