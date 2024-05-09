Определились все участники «Финала четырёх» Евролиги

Вчера, 8 мая, завершились все четвертьфинальные серии в рамках плей-офф Евролиги. Таким образом, определились все участники «Финала четырёх».
«Финал четырёх»:
«Реал» — «Олимпиакос».
«Панатинаикос» — «Фенербахче».
Первым по хронологии клубом, вышедшим в полуфинал, стал мадридский «Реал». Действующим чемпионам Евролиги удалось обыграть «Басконию» в трёх играх.
Далее в «Финал четырёх» отобрался «Панатинаикос». Греческий клуб в решающей встрече переиграл «Маккаби» Тель-Авив.
Вчера же определились следующие участники турнира: «Фенербахче», обыгравший «Монако», и «Олимпиакос», оказавшийся сильнее «Барселоны». Обе серии также дошли до решающего матча.
Напомним, в «Финале четырёх» состоится четыре игры: два полуфинала, финал и матч за третье место.