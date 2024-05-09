Стало известно расписание «Финала четырёх» Евролиги

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Вчера, 8 мая, определились все участники «Финала четырёх» Евролиги. Напомним, все матчи будут проходить в формате одного матча на вылет.

Полуфинал «Финала четырёх»:

24 мая, 19:00 мск. «Панатинаикос» — «Фенербахче».

24 мая, 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Олимпиакос».

Финал и матч за третье место пройдут 26-го числа. Точное время будет известно позже.

Первым по хронологии клубом, вышедшим в полуфинал, стал мадридский «Реал». Действующим чемпионам Евролиги удалось обыграть «Басконию» в трёх играх.

Далее в «Финал четырёх» отобрался «Панатинаикос». Греческий клуб в решающей встрече переиграл «Маккаби» Тель-Авив.

Вчера же определились следующие участники турнира: «Фенербахче», обыгравший «Монако», и «Олимпиакос», оказавшийся сильнее «Барселоны». Обе серии также дошли до решающего матча.