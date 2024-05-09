Чарания: полиция Индианаполиса расследует инцидент между Патриком Беверли и фанатами

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания рассказал, как полиция города Индианаполиса расследует инцидент между разыгрывающим «Милуоки Бакс» Патриком Беверли и фанатами «Индианы Пэйсерс». Напомним, прямо во время игры Беверли кинул в зрителей баскетбольный мяч, попавший в девушку.

«Полиция Индианаполиса расследует инцидент между Патриком Беверли и фанаткой во время шестой игры серии между «Бакс» и «Пэйсерс». Детективы подтвердили мне информацию о том, что они работают с руководством арены, чтобы просмотреть видеозаписи инцидента. Далее представители власти хотят поговорить с каждой из сторон», — заявил Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Беверли неоднократно извинился за эпизод, но отметил, что фанаты на регулярной основе выкрикивали оскорбления в его сторону.