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Игрок «Никс» Джош Харт в общей сложности отдыхал 15 минут в текущем плей-офф

Игрок «Никс» Джош Харт в общей сложности отдыхал 15 минут в текущем плей-офф
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Форвард «Нью-Йорк Никс» Джош Харт имеет крайне высокие показатели по проведённым минутам на паркете. Он отыграл 374 минуты из 389 возможных. В четырёх играх плей-офф из восьми он играл без отдыха.

В нынешнем плей-офф Харт в среднем набирает 18 очков, 12,8 подбора и 5,3 результативной передачи. Он помог команде пройти «Филадельфию Сиксерс» в первом раунде Восточной конференции (4-2). Во втором раунде «Никс» столкнулись с «Индианой Пэйсерс». Счёт в противостоянии — 2-0.

Харт проводит свой седьмой сезон в лиге. Ранее он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Джош лишь во второй раз за свою карьеру участвует в плей-офф. Баскетболист дебютировал в постсезоне в прошлом году.

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