Брансон, Дивинченцо и Ануноби поставили рекорд для игроков «Нью-Йорка»

Игроки «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон (29), О Джи Ануноби (28) и Донте Дивинченцо (28) стали первой тройкой игроков в истории франшизы, которой удавалось набрать по 25 очков или более в отдельной игре плей-офф. Это произошло во втором матче серии с «Индианой Пэйсерс» (130:121).

Помимо этого, Брасон, Ануноби и Дивинченцо стали лишь шестой тройкой в истории, которой удавалось набрать вместе по 28 очков или более. В последний раз такое происходило в 1991 году, затем дважды в 1984-м, в 1978-м и 1960-м.

Выступления игроков помогли «Никс» переиграть «Пэйсерс». Таким образом, «Нью-Йорк» ведёт в серии со счётом 2-0. В первом раунде команда из Нью-Йорка смогла одолеть «Филадельфию Сиксерс» за шесть игр.