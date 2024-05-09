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Брансон, Дивинченцо и Ануноби поставили рекорд для игроков «Нью-Йорка»

Брансон, Дивинченцо и Ануноби поставили рекорд для игроков «Нью-Йорка»
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Игроки «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон (29), О Джи Ануноби (28) и Донте Дивинченцо (28) стали первой тройкой игроков в истории франшизы, которой удавалось набрать по 25 очков или более в отдельной игре плей-офф. Это произошло во втором матче серии с «Индианой Пэйсерс» (130:121).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
130 : 121
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Дивинченцо - 28, Ануноби - 28, Харт - 19, Хартенштайн - 14, Ачиува - 8, Макбрайд - 4, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 34, Топпин - 20, Нембард - 15, Сиакам - 14, Шиппард - 11, Макконнелл - 10, Несмит - 6, Тёрнер - 6, Джексон - 5, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Смит

Помимо этого, Брасон, Ануноби и Дивинченцо стали лишь шестой тройкой в истории, которой удавалось набрать вместе по 28 очков или более. В последний раз такое происходило в 1991 году, затем дважды в 1984-м, в 1978-м и 1960-м.

Выступления игроков помогли «Никс» переиграть «Пэйсерс». Таким образом, «Нью-Йорк» ведёт в серии со счётом 2-0. В первом раунде команда из Нью-Йорка смогла одолеть «Филадельфию Сиксерс» за шесть игр.

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