Леброн — о Майкле Портере: этот засранец вообще не промахивался против нас!

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об аномальной точности форварда «Денвер Наггетс» Майкла Портера.

«Майкл Портер — грёбаный лазер! Я не знаю, есть ли у него дополнительная мотивация играть против «Лейкерс», но именно против нас он вообще не промахивается. Была точно одна игра, когда он вообще не мазал. С этим вообще ничего нельзя было поделать», — заявил Джеймс в подкасте Mind Your Game.

Напомним, команды встречались в первом раунде текущего плей-офф. «Денвер» в итоге переиграл «Лейкерс» со счётом 4-1. За пять матчей Портер в среднем набирал 22,8 очка, попадая с игры с точностью 55,3% и трёхочковые с точностью 48,8%.

«Денвер» во втором раунде столкнулся с «Миннесотой» и проиграл первые две игры противостояния.