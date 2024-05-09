«Шарлотт Хорнетс» объявили специалиста, который станет главным тренером команды

Пресс-служба «Шарлотт Хорнетс» объявила, что следующим тренером команды станет Чарльз Ли, ассистент тренера в «Бостон Селтикс». Чарльз останется с «Селтикс» до конца плей-офф, а затем присоединится к «Шарлотт».

Ли начал свою тренерскую карьеру в 2012 году. Уже в 2014-м он стал ассистентом в штабе Майка Буденхольцера в «Атланте Хоукс». В 2018 он перешёл вместе с Буденхольцером в «Милуоки Бакс», а перед нынешним сезоном начал работать в «Бостоне».

Ли в прошлом был баскетболистом. После того, как Чарльза не задрафтовали в 2006 году, он отправился в Европу, где выступал в чемпионатах Израиля, Германии и Бельгии.

Напоним, предыдущим тренером «Хорнетс» был Стив Клиффорд, об уходе которого было объявлено на завершающем этапе регулярного сезона.