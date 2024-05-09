«Позор! Что ждать в третьем матче?» Перасович резко высказался о судействе в игре с «Локо»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович ответил на вопрос по поводу судейства во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Во время пресс-конференции главному тренеру казанского клуба задали вопрос, почувствовал ли он, что краснодарцы действовали менее жёстко, чем в первой матче.

«Всё зависит от судей. В первой половине они пробили 12 штрафных, а мы – два или четыре. Если при каждом контакте они отправляют их на штрафную линию, а к нам другое отношение, вы сами задаете такие правила игры. Если в первом матче они не реагируют на намеренный фол Окаро Уайта, а он специально нарушал правила, тогда Окаро Уайт начинает думать, что ему это дозволено. Он сделал это во второй раз сегодня, и ему снова не дали ни технического фола, ни неспортивного за агрессивное движение.

В первом матче судьи посмотрели видео и сказали, что там ничего нет. Я должен верить им! Но потом я посмотрел запись матча и могу сказать, что это позор! Это позор, что они не увидели там фол! Если ты не реагируешь на грязную игру, невозможно контролировать матч. Надеюсь, этому настанет конец. Два матча они не наказывали этого игрока. Что мы можем ждать в третьем матче?» —приводит слова Перасовича «Спорт Бизнес Online».

Напомним, второй матче между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» закончился в пользу краснодарцев со счётом 84:71. Счёт в серии стал 1-1.