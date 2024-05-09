Названы планы «Санз» на Букера, Била и Дюранта после вылета команды из плей-офф НБА

«Финикс Санз» намерен сохранить звёздное три в лице Девина Букера, Брэдли Била и Кевина Дюранта. Об этом рассказал известный обозреватель и инсайдер Брайан Уиндхорст.

«Судя по тому, что мне сказали, цель «Санз» состоит в том, чтобы сохранить свою «большую тройку» вместе. Они должны это делать. У них нет особого выбора», — сказал Уиндхорст в эфире Get Up.

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» встречался с клубом «Миннесота Тимбервулзв» и проиграл ему во всех матчах (0-4 в серии).

Дюрант играет один на один против 221-сантиметрового Бола:

Ранее член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт высказал мнение, что Леброну Джеймсу стоит объединиться со Стефеном Карри, Дюрантом и Крисом Полом.