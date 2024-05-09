Чемпион НБА в составе «Лейкерс»: пусть Леброн будет главным тренером команды

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт высказал мнение, что лёгкий форвард «Лос-Анджеса» Леброн Джеймс должен стать новым главным тренером команды. Ранее руководство «озёрников» отправило в отставку Дарвина Хэма.

«Я не испытываю к Леброну ничего, кроме любви и уважения. Я люблю его. Думаю, он один из величайших баскетболистов, которые когда-либо играли в эту игру. Но, по крайней мере, для меня очевидно, что он принимает множество решений в этой организации: и с тренерской точки зрения, и с точки зрения игрока. Так что, если вы собираетесь позволить ему принимать такие решения, усадите его на скамейку запасных, где он сможет это делать. Пусть он будет главным тренером. Насколько я понимаю, единственный человек, которому он действительно будет доверять, — это он сам», — сказал Скотт в эфире Undisputed.

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения: