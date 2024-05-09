«Поэтому и результат другой». Карасёв объяснил причину победы «Зенита» во 2-м матче с ЦСКА

Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал победу команды во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (93:81). Благодаря этому успеху петербуржцы сравняли счёт в серии – 1-1.

«Что удалось изменить по сравнению с первой игрой? Правильно настроились, понимали, что нельзя дважды проигрывать дома, дальше было бы очень тяжело бороться. Вышли и начали играть жёстче и агрессивнее с первых секунд, поэтому и результат другой.

Многие ребята, которые раньше не играли или получали мало времени, Торопов, например, Герасимов, Захаров, вышли и бились, были полезны и в нападении, и в защите. За счёт самоотдачи и агрессивных действий они помогли и с точки зрения мотивации всей команды. Серии в плей-офф длинные, каждый игрок очень важен», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».