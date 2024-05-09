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«Поэтому и результат другой». Карасёв объяснил причину победы «Зенита» во 2-м матче с ЦСКА

«Поэтому и результат другой». Карасёв объяснил причину победы «Зенита» во 2-м матче с ЦСКА
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Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал победу команды во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (93:81). Благодаря этому успеху петербуржцы сравняли счёт в серии – 1-1.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2024, вторник. 19:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
93 : 81
ЦСКА
Москва
Зенит: Карасёв - 22, Фрейзер - 20, Эртель - 14, Хантер - 14, Торопов - 8, Захаров - 6, Морган - 5, Жбанов - 2, Зубков - 2, Герасимов, Вольхин, Клименко
ЦСКА: Тримбл - 19, Хэнлан - 18, М'Бай - 13, Джекири - 8, Жан-Шарль - 8, Астапкович - 6, Уэйр - 5, Ухов - 4, Ганькевич, Руженцев, Антонов, Курбанов

«Что удалось изменить по сравнению с первой игрой? Правильно настроились, понимали, что нельзя дважды проигрывать дома, дальше было бы очень тяжело бороться. Вышли и начали играть жёстче и агрессивнее с первых секунд, поэтому и результат другой.

Многие ребята, которые раньше не играли или получали мало времени, Торопов, например, Герасимов, Захаров, вышли и бились, были полезны и в нападении, и в защите. За счёт самоотдачи и агрессивных действий они помогли и с точки зрения мотивации всей команды. Серии в плей-офф длинные, каждый игрок очень важен», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

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