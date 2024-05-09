Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карл-Энтони Таунс стал обладателем награды НБА за социальную справедливость

Карл-Энтони Таунс стал обладателем награды НБА за социальную справедливость
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Миннесота Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс получил награду за социальную справедливость. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Премия была учреждена в 2021 году и названа в честь Карима Абдул-Джаббара – шестикратного чемпиона НБА, известного своей борьбой за гражданские права. Обладатель награды выбирает организацию, которая от его имени получит взнос в размере $ 100 000 долларов США. Остальные четверо финалистов выберут организацию, которая получит $ 25 000. В этом сезоне на награду претендовали Бэм Адебайо из «Майами Хит», Си Джей Макколлум из «Нью-Орлеан Пеликанс», Линди Уотерс («Оклахома-Сити Тандер») и Расселл Уэстбрук («Лос-Анджелес Клипперс»).

Таунс стал первым игроком «Тимбервулвз», получившим эту награду. Центрового отметили за его работу и пропаганду расширения избирательных прав в Миннесоте.

Карл-Энтони Таунс встретился с Мэнни Пакьяо:

Материалы по теме
Карл-Энтони Таунс: у нас не «Биг-3», а «Биг-15»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android