Карл-Энтони Таунс стал обладателем награды НБА за социальную справедливость

Центровой «Миннесота Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс получил награду за социальную справедливость. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Премия была учреждена в 2021 году и названа в честь Карима Абдул-Джаббара – шестикратного чемпиона НБА, известного своей борьбой за гражданские права. Обладатель награды выбирает организацию, которая от его имени получит взнос в размере $ 100 000 долларов США. Остальные четверо финалистов выберут организацию, которая получит $ 25 000. В этом сезоне на награду претендовали Бэм Адебайо из «Майами Хит», Си Джей Макколлум из «Нью-Орлеан Пеликанс», Линди Уотерс («Оклахома-Сити Тандер») и Расселл Уэстбрук («Лос-Анджелес Клипперс»).

Таунс стал первым игроком «Тимбервулвз», получившим эту награду. Центрового отметили за его работу и пропаганду расширения избирательных прав в Миннесоте.

Карл-Энтони Таунс встретился с Мэнни Пакьяо: