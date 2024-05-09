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Игрок «Зенита» Карасёв высказался о ЦСКА перед третьим матчем команд в 1/2 финала ЕЛ

Игрок «Зенита» Карасёв высказался о ЦСКА перед третьим матчем команд в 1/2 финала ЕЛ
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Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением о предстоящем третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Команды встретятся 10 мая в Москве. Начало игры запланировано на 14:00 мск. После двух матчей счёт в серии ничейный (1-1).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
10 мая 2024, пятница. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У них в команде игроки самого высокого класса. Каждый может забить, каждый может здорово защищаться. У всех бывают хорошие дни. В первой игре мы не смогли сдержать больших, потом немного перестроились, в какой-то степени открыли периметр, но закрыли «краску». И это принесло плоды. Посмотрим, что будет дальше. Нам нужно отталкиваться от себя, от своей игры, не забывать о самоотдаче.

Безусловно, в таких матчах решающими могут стать детали, отдельные эпизоды, потеря или перехват, штрафные броски. Игра в плей-офф всегда жесткая, кость в кость. Даже, если команда уходит в отрыв +10 очков, чаще всего соперник возвращается в игру. Поэтому здесь каждый момент, каждый эпизод очень важен», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

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