Чемпион НБА приговорён к 40 месяцам тюремного заключения за мошенничество

Бывший игрок НБА и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Глен Дэвис приговорён к 40 месяцам тюремного заключения. Об этом информирует USA TODAY.

Дэвиса осудили из-за факта мошенничества с планом медицинского страхования экс-игроков НБА. Вместе с некоторыми другими баскетболистами, в частности Тони Алленом и Терренсом Уильямсом, Дэвис подавал заявления о возмещении расходов на медицинские и стоматологические услуги, которые на самом деле им не оказывались.

Сообщается, что Дэвис подал иски на общую сумму $ 132 000. Кроме того, он заявлял, что 2 октября 2018 года получал стоматологическую помощь на сумму $ 27 200 в Беверли-Хиллз. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов при помощи данных геолокации его мобильного телефона установили, что он находился в другом месте.

Условия его условно-досрочного освобождения включают посещение занятий по финансовому менеджменту и обязательное лечение от наркозависимости.

В НБА Дэвис выступал за такие команды, как «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс».