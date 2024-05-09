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Фрэнк Фогель уволен с поста главного тренера «Финикс Санз»

Фрэнк Фогель уволен с поста главного тренера «Финикс Санз»
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«Финикс Санз» уволил Фрэнка Фогеля с поста главного тренера. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

По сведениям Войнаровски, руководство «Финикса» будет всерьёз рассматривать кандидатуру Майка Буденхольцера в качестве сменщика Фогеля.

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» встречался с клубом «Миннесота Тимбервулзв» и проиграл ему во всех матчах (0-4 в серии).

Вогель возглавил «Финикс» летом прошлого года. По итогам регулярного чемпионата нынешнего года команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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Ранее сообщалось, каковы планы «Санз» на Девина Букера, Брэди Била и Кевина Дюранта.

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