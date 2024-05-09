Владимир Гомельский высказался о проблемах ЦСКА во 2-м матче 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу местной команды (93:81). Счёт в серии стал равным – 1-1.

«Как известно, всё познаётся в сравнении. Если сравнивать хотя бы цифры, то получается, что в первом матче серии армейцы блестяще сыграли в защите. Агрессивно, умно, с хорошими подстраховками. Во втором матче — игра в защите у ЦСКА откровенно не получилась.

⟨...⟩ У ЦСКА некого выделить. Показал игру, которую от него ждут, Оливье Хэнлан. Но ведь этого мало. И, честно говоря, усилий Хэнлана и ещё двух игроков задней линии просто не хватает. Нужна добавка впереди от высокорослых игроков. Но Тони Джекири по-прежнему не ловит мяч, а у Ливио Жан-Шарля в первой игре получалось всё, а во второй – ничего. И вот результат. Счёт в серии 1-1. Но «Зенит» почувствовал уверенность», — сказал Гомельский на своей странице в соцсетях.