Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский высказался о проблемах ЦСКА во 2-м матче 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»

Владимир Гомельский высказался о проблемах ЦСКА во 2-м матче 1/2 финала ЕЛ с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу местной команды (93:81). Счёт в серии стал равным – 1-1.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
07 мая 2024, вторник. 19:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
93 : 81
ЦСКА
Москва
Зенит: Карасёв - 22, Фрейзер - 20, Эртель - 14, Хантер - 14, Торопов - 8, Захаров - 6, Морган - 5, Жбанов - 2, Зубков - 2, Герасимов, Вольхин, Клименко
ЦСКА: Тримбл - 19, Хэнлан - 18, М'Бай - 13, Джекири - 8, Жан-Шарль - 8, Астапкович - 6, Уэйр - 5, Ухов - 4, Ганькевич, Руженцев, Антонов, Курбанов

«Как известно, всё познаётся в сравнении. Если сравнивать хотя бы цифры, то получается, что в первом матче серии армейцы блестяще сыграли в защите. Агрессивно, умно, с хорошими подстраховками. Во втором матче — игра в защите у ЦСКА откровенно не получилась.

⟨...⟩ У ЦСКА некого выделить. Показал игру, которую от него ждут, Оливье Хэнлан. Но ведь этого мало. И, честно говоря, усилий Хэнлана и ещё двух игроков задней линии просто не хватает. Нужна добавка впереди от высокорослых игроков. Но Тони Джекири по-прежнему не ловит мяч, а у Ливио Жан-Шарля в первой игре получалось всё, а во второй – ничего. И вот результат. Счёт в серии 1-1. Но «Зенит» почувствовал уверенность», — сказал Гомельский на своей странице в соцсетях.

Материалы по теме
«Поэтому и результат другой». Карасёв объяснил причину победы «Зенита» во 2-м матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android