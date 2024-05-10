Джейлен Брансон превзошёл Кармело Энтони по очкам в плей-офф НБА за «Никс»

Разыгрывающий Джейлен Брансон набрал в плей-офф НБА, выступая за «Нью-Йорк Никс», больше очков, чем набирал в постсезоне за эту команду её знаменитый игрок Кармело Энтони. В настоящий момент в активе Брансона 591 очко. У Энтони их 589.

Отметим также, что Брансон проводит второй плей-офф в составе «Никс», к которым он присоединился летом 2022 года. Энтони выступал за команду с 2011 по 2017 год, однако после сезона-2012/2013 в плей-офф не играл, так как «Нью-Йорк» туда не пробивался.

В плей-офф нынешнего сезона Джейлен к настоящему моменту принял участие в восьми матчах, в которых в среднем набирал 35,6 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 8,1 передачи.

Болельщики «Нью-Йорка» приветствуют Кармело Энтони: