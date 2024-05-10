Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Кливленд» обыграл «Бостон» в гостях и сравнял счёт в серии, у Мобли – дабл-дабл

Завершился второй матч серии второго раунда плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 118:94.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл, на счету которого 29 очков. Его партнёр по команде форвард Эван Мобли оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

Лучшей результативностью в «Бостоне» отметился форвард Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 25 очков. Лёгкий форвард хозяев Джейлен Браун набрал 19 очков.

Таким образом, счёт в серии стал ничейным – 1-1. Напомним, «Бостон» выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции. «Кливленд» занял четвёртое место.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.