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Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс, результат матча 10 мая 2024, счёт 94:118, 2-й матч 2-го раунда плей-офф НБА

«Кливленд» обыграл «Бостон» в гостях и сравнял счёт в серии, у Мобли – дабл-дабл
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Завершился второй матч серии второго раунда плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 118:94.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
94 : 118
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Браун - 19, Притчард - 13, Хорфорд - 11, Уайт - 10, Холидэй - 4, Бриссетт - 3, Корнет - 3, Уолш - 2, Хозер - 2, Спрингер - 2, Тиллман, Михайлюк, Кета
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, ЛеВерт - 21, Мобли - 21, Гарлэнд - 14, Страс - 12, Окоро - 12, Ньянг - 4, Моррис - 4, Томпсон - 1, Меррилл, Джонс, Аллен

Самым результативным в составе «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл, на счету которого 29 очков. Его партнёр по команде форвард Эван Мобли оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

Лучшей результативностью в «Бостоне» отметился форвард Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 25 очков. Лёгкий форвард хозяев Джейлен Браун набрал 19 очков.

Таким образом, счёт в серии стал ничейным – 1-1. Напомним, «Бостон» выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции. «Кливленд» занял четвёртое место.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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