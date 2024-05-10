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Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Финикса»

Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Финикса»
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«Финикс Санз» рассматривает кандидатуру Майка Буденхольцера на пост главного тренера клуба, сообщает ESPN.

По данным источника, он является основной целью клуба. Ожидается, что переговоры будут быстро продвигаться к сделке.

Буденхольцер может стать третьим главным тренером «Финикса» за последние три сезона.

Ранее «Финикс» уволил Фрэнка Фогеля с поста главного тренера.

Последним клубом Буденхольцера был «Милуоки», который он возглавлял на протяжении пяти лет — с 2018 по 2023 год. С 2013 по 2018 год специалист тренирвал «Атланту Хоукс», а с 1996 по 2013 год был ассистентом Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс».

54-летний Буденхольцер дважды становился лучшим тренером НБА в сезонах-2014/2015 и 2018/2019.

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