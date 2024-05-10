Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Финикса»

«Финикс Санз» рассматривает кандидатуру Майка Буденхольцера на пост главного тренера клуба, сообщает ESPN.
По данным источника, он является основной целью клуба. Ожидается, что переговоры будут быстро продвигаться к сделке.
Буденхольцер может стать третьим главным тренером «Финикса» за последние три сезона.
Ранее «Финикс» уволил Фрэнка Фогеля с поста главного тренера.
Последним клубом Буденхольцера был «Милуоки», который он возглавлял на протяжении пяти лет — с 2018 по 2023 год. С 2013 по 2018 год специалист тренирвал «Атланту Хоукс», а с 1996 по 2013 год был ассистентом Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс».
54-летний Буденхольцер дважды становился лучшим тренером НБА в сезонах-2014/2015 и 2018/2019.
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