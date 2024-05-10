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58 очков Вашингтона и Дончича помогли «Далласу» обыграть «Оклахому» во втором матче серии

58 очков Вашингтона и Дончича помогли «Далласу» обыграть «Оклахому» во втором матче серии
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Сегодня, 10 мая, в Оклахома-Сити состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным клубом «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 119:110 и сравняли счёт в серии — 1-1. Следующий матч между командами состоится 11 мая.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
10 мая 2024, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 20, Холмгрен - 11, Уиггинс - 9, Гидди - 8, Дорт - 8, Уильямс - 8, Джо - 7, Уоллес - 6, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Даллас Маверикс: Вашингтон - 29, Дончич - 29, Хардуэй-младший - 17, Гэффорд - 13, Грин - 11, Ирвинг - 9, Джонс - 9, Лайвли - 2, Экзам, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 33 очка, 12 подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде форвард Джейлен Уильямс отметился 20 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Лука Дончич. Он набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал семь передач. Тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон отметился 29 очками, 11 подборами и четырьмя передачами.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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