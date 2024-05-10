Экс-тренер Джордж Карл: Леброн всё ещё является вторым лучшим игроком в НБА

Многолетний тренер НБА в прошлом Джордж Карл ответил на вопрос о том, остаётся ли форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс лучшим игроком лиги на данный момент.

«Мне всё ещё хочется сказать, что он лучший игрок лиги. Среди ветеранов НБА точно. Но если брать в общем — помещу его на вторую строчку, сразу за Николой Йокичем.

Опытные игроки знают, как побеждать, знают, как тяжело пробиться к титулу. Это их отличает от молодых игроков, о которых сейчас все говорят. Но в ближайшие недели им предстоит впервые узнать, каково это», — заявил Карл на подкасте Scoop B.

Напомним, в двух последних сезонах Леброн отбирался лишь в третью символическую сборную. В последний раз Джеймс оказывался в первой пятёрке по итогам сезона в 2020 году.