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Экс-тренер Джордж Карл: Леброн всё ещё является вторым лучшим игроком в НБА

Экс-тренер Джордж Карл: Леброн всё ещё является вторым лучшим игроком в НБА
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Многолетний тренер НБА в прошлом Джордж Карл ответил на вопрос о том, остаётся ли форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс лучшим игроком лиги на данный момент.

«Мне всё ещё хочется сказать, что он лучший игрок лиги. Среди ветеранов НБА точно. Но если брать в общем — помещу его на вторую строчку, сразу за Николой Йокичем.

Опытные игроки знают, как побеждать, знают, как тяжело пробиться к титулу. Это их отличает от молодых игроков, о которых сейчас все говорят. Но в ближайшие недели им предстоит впервые узнать, каково это», — заявил Карл на подкасте Scoop B.

Напомним, в двух последних сезонах Леброн отбирался лишь в третью символическую сборную. В последний раз Джеймс оказывался в первой пятёрке по итогам сезона в 2020 году.

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