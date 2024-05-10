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Патрик Юинг объяснил, почему величайшим является Майкл Джордан, а не Леброн Джеймс

Патрик Юинг объяснил, почему величайшим является Майкл Джордан, а не Леброн Джеймс
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Член Зала славы баскетбола Патрик Юинг высказал своё мнение по поводу того, кто является лучшим баскетболистом в истории.

«Забавно, что все постоянно спрашивают у меня про это. Скажу точно — Джордан лучший игрок моей эпохи. То, как он играл, то, как подходил к игре, — это было особенно, но я не хочу принижать Коби или Леброна. Джеймс шикарный игрок, но Джордан был убийцей с первого дня в НБА, а Леброну пришлось этому научиться с годами.

Леброн больше похож на Мэджика Джонсона, он плеймейкер, знает, как доставить мяч к партнёру. А снайпером он стал только впоследствии. Нет, Джеймс велик, но лучший в истории — Джордан», — заявил Юинг на шоу Марка Джексона.

Юинг выступал в НБА с 1985 по 2002 год. Затем он начал тренерскую карьеру и был ассистентом в ряде команд НБА. В 2017 году он возглавил команду университета Джорджтауна, но в прошлом году был уволен.

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