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Кайри Ирвинг издевательски помахал рукой фанату «Оклахомы» в конце матча с «Далласом»

Кайри Ирвинг издевательски помахал рукой фанату «Оклахомы» в конце матча с «Далласом»
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Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг во время исполнения штрафных в концовке второго матча серии с «Оклахома-Сити Тандер» отреагировал на одного из местных фанатов и помахал ему рукой, обозначив сегодняшнюю победу техасского коллектива.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ирвинг во время игры отметился 11 передачами, что является повторением его рекорда в плей-офф. Его выступление помогло «Далласу» обыграть «Оклахому» со счётом 119:110. Таким образом, «Маверикс» сравняли счёт в противостоянии (1-1).

В первом раунде команде из Техаса удалось переиграть «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2. «Оклахома», в свою очередь, расправилась с «Нью-Орлеан Пеликанс» в четырёх встречах.

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