Ростислав Вергун: «Уралмаш» играл в искренний баскетбол в серии с «Зенитом»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун заявил, что его команда играла в искренний баскетбол во время четвертьфинальной серии с «Зенитом». Напомним, екатеринбуржцы довели противостояние до решающей игры, но проиграли в пятом матче.

«Этот искренний баскетбол стал возможен благодаря тем исполнителям, которые были у нас. Какие-то мои идеи совпали с их возможностями, с желанием, энергией — у нас всё это слилось. Только так это могло получиться, сошлись в нужном месте нужные люди. Мы как-то прониклись друг другом, доверились друг другу, и по итогу получилось неплохо.

Всегда, конечно, хочется большего, и по амбициям ребят я понимаю, что они и правда считают себя лучшими. Но это такое хорошее начало. Мне нравится такая завышенная самооценка, особенно когда она на чём-то основана. Мне кажется, что мы свою домашнюю работу проделали довольно качественно за эти пару месяцев, и на выходе получился вот такой результат», — сказал Вергун.