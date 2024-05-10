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«Мы не являемся суперкомандой». Джейсон Тейтум высказался после поражения от «Кливленда»

«Мы не являемся суперкомандой». Джейсон Тейтум высказался после поражения от «Кливленда»
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о силе состава своей команды после второй игры серии с «Кливленд Кавальерс».

«Идея о том, что у нас собрана суперкоманда, — бред. Наш тренер не получил награду «Тренер года», у нас нет MVP, а на Матч всех звёзд отобралось только два человека. Все говорят, что у нас суперкоманда, но нас не наградили соответствующим образом», — заявил Тейтум на послематчевой пресс-конференции.

«Бостон» проиграл «Кливленду» со счётом 94:118. Таким образом, счёт серии стал равным (1-1). Следующие два матча пройдут на домашней площадке «Кавальерс».

Напомним, в первом раунде «Селтикс» переиграли «Майами Хит» в пяти играх. В регулярном сезоне «кельты» стали лучшей командой лиги по соотношению побед и поражений.

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