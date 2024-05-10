Тренер «Уралмаша» Вергун: серия с нами хорошо подготовила «Зенит» на оставшийся плей-офф

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказал мысль о том, что пятиматчевая серия с «Зенитом» в рамках четвертьфинала Единой лиги закалила петербургскую команду на оставшийся плей-офф.

«Мне кажется, что эта серия хорошо подготовила «Зенит» и к дальнейшему плей-офф. Мне почему-то кажется, что это может сыграть ключевую роль для них. Да, они получили дополнительную нагрузку, микротравмы и так далее, но этот спарринг был для них, как мне кажется, уместен.

Мы доставили определённые неудобства сопернику, хотя прекрасно понимали, какого уровня эта команда. Для меня очень важно и я очень рад, что мы вынуждали более сильного оппонента реагировать. Понятно, что фаворит был определён, он был очевиден. Обычно в такой ситуации ты постоянно в позиции догоняющего — пытаешься эти дырки затыкать, реагировать на всё, что предлагает соперник… А нам удалось в какие-то моменты даже контролировать, задавать тон. Вот с этим я очень сильно хочу поздравить свою команду», — заявил Вергун.