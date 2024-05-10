Джамал Маррей проигнорировал вопросы журналистов об инциденте с полотенцем

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей выразил своё нежелание обсуждать инцидент, случившийся во время второй игры серии второго раунда с «Миннесотой Тимбервулвз», Напомним, игрок выразил фрустрацию посредством того, что выкинул на паркет полотенце и тепловой пакет, а затем отказался идти на пресс-конференцию.

«Было и было. Я беру всю ответственность за эпизод. Следующий вопрос. Было ли это проявлением вышедшей за предел фрустрации? Да. Это было два дня назад, мне нечего сказать. Следующий вопрос. Извинялся ли я за этот эпизод? А у вас есть вопросы про баскетбол?» — приводит слова Маррея журналист Ник Ротшильд в социальной сети X (ранее Twitter).

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