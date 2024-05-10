Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Уралмаша» Вергун: сила Единой лиги однозначно выросла

Тренер «Уралмаша» Вергун: сила Единой лиги однозначно выросла
Комментарии

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался о росте силы команд в Единой лиге.

«Все верили в то, что в Единой лиге есть топ-4 и все остальные. Все спрашивают про уровень лиги — стала ли она сильнее, слабее… Она стала, однозначно сильнее, потому что все команды подтянулись. Сейчас объективно 13 команд борются за попадание в плей-офф — и это здорово.

Баскетбол становится более зрелищным, более непредсказуемым — от этого все выигрывают. Я поздравил игроков, что они подарили веру в то, что это не только топ-4 и все остальные. Это дорогого стоит. Это нужно ценить, что ты в состоянии дарить веру», — заявил Вергун.

Напомним, Ростислав вывел «Уралмаш» в четвертьфинал лиги, где довёл серию с «Зенитом» до решающей игры.

Материалы по теме
Тренер «Уралмаша» Вергун: серия с нами хорошо подготовила «Зенит» на оставшийся плей-офф
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android