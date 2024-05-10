Тренер «Уралмаша» Вергун: сила Единой лиги однозначно выросла

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался о росте силы команд в Единой лиге.

«Все верили в то, что в Единой лиге есть топ-4 и все остальные. Все спрашивают про уровень лиги — стала ли она сильнее, слабее… Она стала, однозначно сильнее, потому что все команды подтянулись. Сейчас объективно 13 команд борются за попадание в плей-офф — и это здорово.

Баскетбол становится более зрелищным, более непредсказуемым — от этого все выигрывают. Я поздравил игроков, что они подарили веру в то, что это не только топ-4 и все остальные. Это дорогого стоит. Это нужно ценить, что ты в состоянии дарить веру», — заявил Вергун.

Напомним, Ростислав вывел «Уралмаш» в четвертьфинал лиги, где довёл серию с «Зенитом» до решающей игры.