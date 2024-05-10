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Пресс-конференция Луки Дончича прервалась из-за женских стонов

Пресс-конференция Луки Дончича прервалась из-за женских стонов
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Во время послематчевой пресс-конференции разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича произошёл инцидент. Во время того, как словенец отвечал на вопрос журналиста, стали слышны женские стоны. Ситуация смутила игрока, после чего все в зале посмеялись.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Надеюсь, это не прямой эфир», — пошутил Дончич.

Инцидент произошёл после второй игры серии между «Далласом» и «Оклахома-Сити Тандер». «Маверикс» переиграли «Тандер» со счётом 119:110 и сравняли счёт в противостоянии (1:1). Лука Дончич набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал семь передач.

Следующие две игры серии пройдут на домашней площадке «Далласа».

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