ЦСКА уверенно переиграл «Зенит» и снова вышел вперёд в серии

Сегодня, 10 мая, в Москве состоялся третий матч полуфинальной серии в Единой лиге ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». В итоге хозяева одержали победу со счётом 75:61 (22:7, 15:18, 14:9, 24:27).

Самым результативным игроком встречи стал игрок скамейки ЦСКА Мело Тримбл. В его активе 15 очков, шесть подборов и четыре передачи. Ещё два его партнёра по команде смогли преодолеть отметку в 10 очков — Амат М`Бай (12) и Тони Джекири (11).

В составе «Зенита» лучшим снайпером оказался Винс Хантер. На его счету 13 очков. Также стоит выделить Сергея Карасёва (11 очков и шесть подборов) и Томаса Эртеля (12 очков).

Таким образом, ЦСКА снова вышел вперёд в серии (2-1). Следующая игра состоится в Москве, а пятая — в Санкт-Петербурге. Напомним, противостояние длится до четырёх побед.