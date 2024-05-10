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ЦСКА уверенно переиграл «Зенит» и снова вышел вперёд в серии

ЦСКА уверенно переиграл «Зенит» и снова вышел вперёд в серии
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Сегодня, 10 мая, в Москве состоялся третий матч полуфинальной серии в Единой лиге ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». В итоге хозяева одержали победу со счётом 75:61 (22:7, 15:18, 14:9, 24:27).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
10 мая 2024, пятница. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
75 : 61
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов
Зенит: Фрейзер, Морган, Захаров, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Эртель, Зубков, Торопов, Карлтон, Хантер

Самым результативным игроком встречи стал игрок скамейки ЦСКА Мело Тримбл. В его активе 15 очков, шесть подборов и четыре передачи. Ещё два его партнёра по команде смогли преодолеть отметку в 10 очков — Амат М`Бай (12) и Тони Джекири (11).

В составе «Зенита» лучшим снайпером оказался Винс Хантер. На его счету 13 очков. Также стоит выделить Сергея Карасёва (11 очков и шесть подборов) и Томаса Эртеля (12 очков).

Таким образом, ЦСКА снова вышел вперёд в серии (2-1). Следующая игра состоится в Москве, а пятая — в Санкт-Петербурге. Напомним, противостояние длится до четырёх побед.

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