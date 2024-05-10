Кайри Ирвинг: мы должны продолжать подпитывать уверенность Луки Дончича

Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг отметил важность своего одноклубника Луки Дончича в общекомандном успехе, несмотря на игры с большим количеством промахов.

«Многие из его промахов проходят буквально в сантиметре от нужной точки. Мы все знаем Дончича очень хорошо, мы не переживаем насчёт его промахов, мы должны продолжать подпитывать уверенность Луки Дончича. Но всё начинается с него. Чтобы мы, как коллектив, были успешны, он должен успешно исполнять свою роль и быть звездой этой команды. А когда приходит наше время сиять — он нам даёт такую возможность», — заявил Ирвинг на послематчевой пресс-конференции.

«Даллас» смог одержать победу во втором матче серии с «Оклахомой» (119:110). Дончич набрал 29 очков, попав 11 бросков из 21 попытки.