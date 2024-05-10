Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинг: мы должны продолжать подпитывать уверенность Луки Дончича

Кайри Ирвинг: мы должны продолжать подпитывать уверенность Луки Дончича
Комментарии

Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг отметил важность своего одноклубника Луки Дончича в общекомандном успехе, несмотря на игры с большим количеством промахов.

«Многие из его промахов проходят буквально в сантиметре от нужной точки. Мы все знаем Дончича очень хорошо, мы не переживаем насчёт его промахов, мы должны продолжать подпитывать уверенность Луки Дончича. Но всё начинается с него. Чтобы мы, как коллектив, были успешны, он должен успешно исполнять свою роль и быть звездой этой команды. А когда приходит наше время сиять — он нам даёт такую возможность», — заявил Ирвинг на послематчевой пресс-конференции.

«Даллас» смог одержать победу во втором матче серии с «Оклахомой» (119:110). Дончич набрал 29 очков, попав 11 бросков из 21 попытки.

Материалы по теме
Видео
Пресс-конференция Луки Дончича прервалась из-за женских стонов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android