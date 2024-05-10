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Инсайдер назвал главную цель «Монако» на ближайшее межсезонье

Инсайдер назвал главную цель «Монако» на ближайшее межсезонье
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«Монако» установила приоритетную цель на межсезонье — подписание Ника Калатеса, сообщает журналист Сотирис Ветакис в социальной сети X (ранее — Twitter). Напомним, «Монако» не удалось выйти в Финал Четырёх в нынешнем сезоне Евролиги.

Калатес является разыгрывающим «Фенербахче», который и переиграл «Монако» в четвертьфинальной серии. Противостояние длилось до решающего, пятого матча, где турки смогли переиграть монегасков со счётом 80:79 ОТ.

35-летний баскетболист ранее выступал за «Барселону» и «Панатинаикос», а также провёл два года в НБА, будучи игроком «Мемфис Гризлиз». На раннем этапе своей карьеры Калатес провёл сезон в «Локомотиве-Кубань».

В нынешнем сезоне Ник в среднем набирает 7,2 очка, 4,1 подбора и 4,9 передачи.

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