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Хавьер Паскуаль рассказал о травме Трента Фрейзера

Хавьер Паскуаль рассказал о травме Трента Фрейзера
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение его команды в третьем матче серии полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА, а также рассказал о повреждении разыгрывающего Трента Фрейзера.

«Поздравляю ЦСКА. Они в этой игре с самого начала были лучше нас. Мы катастрофически начали игру — с трёх потерь в трёх владениях, в защите играли плохо, не были сконцентрированы.

Мы попробовали вернуться, но не смогли. Бросили с 33% попаданий… Мы попробовали, но этого было недостаточно. Нужно постараться забыть этот матч и готовиться к четвертому.

Фрейзер получил повреждение. Я пока еще точно не могу сказать, что с ним. Это было в отрыве, кто-то наступил ему на ногу, он ее подвернул…

Но пока еще сложно что-то сказать. Курич вне игры, Дублевич вне игры, но в баскетболе нет оправданий. Нужно постараться играть теми, кто у вас есть», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Четвёртая игра серии пройдёт 12 мая в Москве. Отметим, что полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед.

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